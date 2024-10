Omar García Harfuch: ¿Cuál es su nivel de estudios y cuántos idiomas habla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Omar García Harfuch fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus acciones recientes presentó la Estrategia Nacional de Seguridad que seguirá en este sexenio. Previo a este cargo, el funcionario se desempeñó como secretario de Seguridad Ciudad de la Ciudad de México. La línea de cargos laborales que ha asumido apunta a una sólida formación en la esfera de seguridad.

¿Cuál es la trayectoria de Omar García Harfuch?

Nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Harfuch se graduó en dos licenciaturas en la Universidad del Valle de México. La primera fue en materia de Derecho y la segunda en Seguridad Pública. Además, se especializó en la Universidad de Harvard como Senior Executive in National and International Security. A esto se le suman otros seminarios como el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, que impartió el FBI en Virginia, y Narcotics Unit Commanders Course coordinado por la agencia antidroga de Estados Unidos.

Te podría interesar Omar García Harfuch Omar García Harfuch presenta estrategia de seguridad con similitudes al de Genaro García Luna

Fue en 2008 que ingresó como Jefe de Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Policía Federal. Para 2012 lo cambiaron de puesto para liderar la Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero y tres años más tarde encabezó la División de Investigación de la Policía Federal, así como la Agencia de Investigación de Criminal de la Procuraduría General de la República.

Desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y en febrero de 2024, Harfuch presentó oficialmente su candidatura para la Primera Fórmula del Senado de la República por Morena, en la capital.

En su gestión coordinó operativos que resultaron en la captura de líderes de grupos criminales significativos en la Ciudad de México, entre ellos ‘El Jamón’ de la Unión Tepito y ‘El Tortas’ de la Anti Unión. Otro evento en el que participó fue la detención de Dámaso López Núñez, conocido como ‘El Licenciado’, quien fue extraditado a Estados Unidos y testificó en contra de ‘El Chapo’.

¿Cuántos idiomas domina?

De acuerdo con su perfil en la plataforma LinkedIn, tiene conocimientos en lengua española e inglesa.

Harfuch coordinó diversas detenciones de líderes de la delincuencia

Fuente: Tribuna Sonora