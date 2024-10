¿Quién es 'El Gume', jefe del Cártel del Golfo, asesinado por "traidor" en Tamaulipas?

Comparta este artículo

Matamoros, Tamaulipas.- Hace unos días se comenzó a difundir una serie de videos e imágenes de un servicio funerario celebrado en un recinto de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Según los reportes, la ceremonia tenía como objetivo despedir a Gumersindo Pérez Maya, alias 'El Gume', un sujeto identificado como uno de los jefes del Cártel del Golfo, específicamente de la célula conocida como Grupo Escorpión, quien habría fallecido el pasado 7 de octubre.

De acuerdo a información extraoficial, el cuerpo de 'El Gume' se localizó al interior de una camioneta Lincoln Navigator modelo 2004, misma que se encontraba en las inmediaciones del panteón Jardines del Recuerdo en la colonia Granjas de la Reforma. El cadáver de Pérez Maya fue encontrado con huella de tortura y marcas de golpe, incluso, hipótesis apuntan a que el mismo grupo criminal al que pertenecía fue el responsable del homicidio por un supuesto acto de traición.

Posterior a la muerte del capo, un presunto reporte de la Administración de Control de Drogas (DEA) salió a la luz y este señalaba que 'El Gume' era de los altos mandos de esta organización criminal, además de lo que lo colocaba como el encargado de operaciones en el Río Bravo. El hoy occiso habría pertenecido a la alta cúpula dentro del cártel junto a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias 'El Contador', José Alberto García Vilano, alias 'La Kena', Armando López Garcés, alias 'Pajarito', y Alfredo del Río de la Fuente, alias 'Ardilla'.

Reporte de la DEA colocaba a 'El Gume' como uno de los líderes de la organización

Los Metros, Los Rojos, Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Pelones y Los Talibanes son parte de los brazos armados adheridos al Cártel del Golfo y entre todos existe una fuerte rivalidad. Versiones indican que Gumersindo había tenido contacto con una célula rival y esto provocó que sus aliados le pusieran la etiqueta de traidor. Además de que se le vinculaba con actividades de narcotráfico y trata de personas, operando bajo el nombre Juan Reyna Pérez.

Gumersindo Pérez Maya se manejó con un perfil para así poder pasar desapercibido y no convertirse en un objetivo del Gobierno Federal. De acuerdo a información del portal La Opinión, el narcotraficante no recibió ninguna acción penal en su contra y gozó de una total impunidad, al grado de que, en abril del 2022 en México, la Fiscalía General de la República comunicó que no procedería en contra de ‘El Gume’, a pesar de ser señalado en una de sus investigaciones.

Fuente: Tribuna