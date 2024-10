Alcalde de Mazatlán se va contra política "abrazos, no balazos"; acusa que no funcionó

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Sinaloa enfrenta una fuerte ola de violencia que ha durado más de un mes debido al enfrentamiento entre células delictivas tras la captura de 'El Mayo' Zambada en El Paso, Texas. Pese a que se ha reforzado la seguridad en la entidad, los crímenes no ceden. De acuerdo con fuentes locales desde el pasado 9 de septiembre hasta la fecha se han reportado más de 200 homicidios, balaceras a plena luz del día y desapariciones forzadas.

Bajo este contexto, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, criticó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la estrategia que siguió dicha administración para combatir la inseguridad. Recordemos que AMLO apostó por el eslogan 'abrazos no balazos', dicho principio pretendía favorecer un ambiente pacífico en detrimento de la confrontación. Una vez concluido el sexenio, los resultados no han sido beneficiosos. Los grupos del crimen organizado han expandido su control en distintas áreas del país.

González Zatarain urgió a la presidente en turno que adopte otra dinámica. "Ya no veo otra solución, ¿cómo? Los abrazos no funcionaron", afirmó. Si bien admitió que en el puerto turístico de Mazatlán no han ocurrido incidentes tan graves como en Culiacán, esto no significa que no exista una crisis debido a los secuestros hacia turistas. Por su parte, explicó que han brindado apoyo a las familias afectadas. Aunque la ciudadanía y diversos colectivos protestan por lo contrario. Por la mañana de este miércoles se manifestaron por inconformidad ante la negligencia de las autoridades que han detenido la búsqueda de personas desaparecidas.

Recordemos que la semana pasada Omar García Harfuch viajó hasta el estado del norte de la República Mexicana para reunirse con el gobernador, Rubén Rocha Moya, con quien trazaría una ruta para abordar el problema de violencia. Sobre ello, el alcalde asintió y detalló que los tres niveles del Gobierno han centrado su atención y esfuerzos en contrarrestar el conflicto. Para ello, se han intensificado los operativos de la Guardia Nacional, que recientemente desplegó más de 200 elementos en Sinaloa, donde los patrullajes han aumentado en frecuencia.

En la misma marcha de este martes, los colectivos mencionaron que si bien si hay mayor presencia de las fuerzas federales, no han logrado implementar una vigilancia efectiva y, sobre todo, equitativa, pues sólo patrullarían las calles principales, olvidándose las colonias y las periferias.

