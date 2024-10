"Estoy feliz": Mamá de Alma Lourdes celebra justicia luego de que declararan culpable a Hilario 'N'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes Llamas, dijo estar feliz tras considerar que se hizo justicia en el caso del feminicidio de su hija a manos de Hilario ‘N’ el 19 de agosto del 2023, luego de escuchar la declaratoria de culpabilidad.

"Estoy feliz porque por fin tuvimos la justicia que tanto esperábamos; fue un proceso muy cansado, ahorita me está explotando la cabeza porque no he podido ni dormir, la verdad, Dios nunca nos dejó y nos ha demostrado que este gran juez que tuvimos fue maravilloso", dijo la madre de Alma Lourdes.



Reconoció la labor del juez que estuvo a cargo del caso de Alma Lourdes, debido a que consideró que no se dejó intimidar ante cualquier “cosa”, que pudieron hacer los representantes legales de Hilario ‘N’ y agregó que el juzgador siempre fue muy razonable.



Vamos a tener ese cierre que tanto queremos y anhelamos, un poco de tranquilidad, aunque la ausencia de Alma, eso nunca lo voy a poder superar porque la extraño todos los días”, aseguró.

Al respecto, la hermana de la víctima, Isabel Llamas Valenzuela, dijo que la familia se encuentra satisfecha con la sentencia condenatoria y agregó que esperan que la condena que reciba el culpable del feminicidio de su consanguínea sea la máxima.

