Tras 3 semanas secuestrados, hallan muertos a académicos de la AUEM; exigen justicia

Cuernavaca, Morelos.- En medio de esta ola de violencia, un nuevo hecho se suma a la lista de casos que las autoridades de la República Mexicana deben resolver. Se trata del secuestro y posterior homicidio de los académicos Laura Ortiz y Enrique Sánchez, ambos investigadores de biología y ecología, respectivamente, quienes fueron secuestrados hace casi 1 mes y posteriormente localizados muertos.

De acuerdo con algunos reportes, los captores contactaron a los familiares de las víctimas luego del rapto a quienes les exigieron que pagaran un monto económico o de lo contrario no volverían con vida. Si bien, los ahora dolientes pagaron la suma, la realidad es que no volvieron a saber nada con respecto a Ortiz y Sánchez. No fue sino hasta días recientes que los agraviados fueron localizados en una zona boscosa de Topilejo, entre Morelos y la Ciudad de México.

Hasta el momento, se desconoce el estado exacto en el que las víctimas fueron localizadas y también se desconoce cualquier pista con relación a la posible causa de muerte de los agraviados. Lo que sí se sabe es que dicho hallazgo causó indignación entre la familia de los hoy occisos y entre la comunidad educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes ya comenzaron a manifestar su descontento en redes sociales.

De acuerdo con algunos informes, Laura Ortiz era creadora del Programa de Gestión Ambiental de la UAEM, mientras que su pareja, Enrique Sánchez, solía ser investigador de ciencias biológicas, así como también era un ambientalista; ambos fueron ‘levantados’ cerca del Campus Chamilpa, en la zona norte de Cuernavaca. Una de las primeras personas en reaccionar al fallecimiento de ambos académicos fue Iván Martínez Duncker, del Centro de Investigación en Dinámica Celular.

Duncker condenó la muerte de sus colegas, dejando en claro que era un hecho que le producía tristeza y furia, al igual que la situación de inseguridad que ha estado azotando a México en los últimos años: “Tristeza y encabronamiento me provoca el secuestro y asesinato de la doctora Laura Ortiz y de Enrique Sánchez-Salinas (…) nuestra sociedad se pudre y quiero pedirles por ellos y por todos que reflexionemos en lo que está a nuestro alcance y tan cerca de ellos”.

Fuentes: Tribuna