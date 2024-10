Detienen a responsable del accidente con pirotecnia que dejó un niño fallecido en Bácum

Comparta este artículo

Bácum, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que un hombre llamado Jesús 'N' fue detenido y vinculado a proceso penal por los delitos de lesiones culposas en contra un adulto y por homicidio culposo en perjuicio de un menor de edad, quedando bajo prisión preventiva justificada. Los hechos que se le imputan a este sujeto ocurrieron el pasado 15 de septiembre de 2024, en el poblado de Bácum.

En medio del grito de independencia por las fiestas patrias, poco después de las 22:00 horas, este individuo, presuntamente de manera negligente, encendió varios fuegos pirotécnicos sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Esto provocó que los fuegos artificiales se dirigieran hacia las personas que se encontraban reunidas en la plaza pública de Bácum, lesionando al niño Aarón V. Z., de 6 años de edad y al adulto Francisco Javier 'N'.

Tras lo acontecido, el menor fue trasladado de emergencia a un hospital, ya que había resultado con traumatismo craneoencefálico, lesión que pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. Mientras que Francisco Javier 'N' sufrió quemaduras que no pusieron en peligro su vida. Jesús 'N' permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial en su contra; la Fiscalía de Sonora indicó que buscará que "estos hechos de negligencia no queden impunes".

El momento de la explosión de pirotecnia quedó grabado en video y fue compartido a través de redes sociales. En las imágenes se puede ver el presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, dar el grito de independencia y justo cuando dice "viva Bácum", los fuegos artificiales salen lanzados directo al público y estallan. Esto provocó que la gente gritara y corriera, sin saber bien lo que ocurría, mientras tanto el alcalde guardó silencio.

No fue sino hasta la madrugada del sábado 21 de septiembre que trascendió la noticia de la muerte del infante. De acuerdo con algunos informes, el niño recibió la atención médica correspondiente en el Hospital del Niño y la Mujer, de Ciudad Obregón; sin embargo falleció debido a que presentó muerte cerebral. Por su parte, los padres del ahora occiso tomaron la decisión que donarían los órganos de su pequeño para que pudiera salvar otras vidas.

