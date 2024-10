Madres Buscadoras se manifiestan en Sonora para exigir acciones para localizar a desaparecidos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - La mañana de este miércoles 2 de octubre, un grupo de madres y familiares pertenecientes a la asociación civil Madres Buscadoras de Sonora se congregó en el exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a las autoridades acciones concretas en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Con pancartas y mantas en mano, las manifestantes pidieron a la vicefiscal Alicia Martínez que implemente “búsquedas y cateos reales” que contribuyan a encontrar a sus allegados.

Durante la manifestación, las madres mostraron su indignación ante la falta de avances en las investigaciones y señalaron directamente a la vicefiscal Martínez con mensajes como: “Alicia vicefiscal, no solo es ir a pegar folletos y tomarte la foto; es ayudar a las víctimas y tener empatía” y “La vicefiscal no quiere hacer su trabajo”. Entre las manifestantes se encontraba Ceci Flores, presidenta de la asociación, quien vestía una sudadera con las fotografías de sus hijos Marco Antonio Saucedo Rocha y Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecidos en 2019 y 2015, respectivamente.

"Queremos justicia", "Sientan un poco de compasión", "El dolor no se ve, se siente en cada uno de los familiares que sufren por sus seres queridos", fueron algunas de las frases que expresaron las manifestantes al ingresar a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se encontraron con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Asimismo, las Madres Buscadoras denunciaron la inacción y la falta de sensibilidad de las autoridades, señalando que muchas de ellas no comprenden la magnitud del problema por no tener familiares desaparecidos.

Los casos por los que se exigió una búsqueda exhaustiva incluyeron el de Héctor Omar Mesinas Galindo, quien fue visto por última vez el 5 de mayo de este año en Pesqueira, el de Gibran Adalberto González, desaparecido el 29 de mayo en Hermosillo, y el de José Mario Quintero Minero, desaparecido el 25 de abril en Caborca. Estos nombres se suman a la larga lista de más de 50 mil personas desaparecidas que se registraron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de las cuales 51 mil 703 siguen sin ser localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La presidenta de la asociación, Ceci Flores, subrayó que, aunque estas manifestaciones buscan ejercer presión sobre las autoridades, el objetivo principal es sensibilizar a la sociedad y recordar que detrás de cada cifra hay una familia rota. "Nadie debería vivir con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos. Necesitamos que se haga justicia y que las autoridades cumplan con su responsabilidad", declaró.

Hay que señalar que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha desempeñado un papel crucial en la búsqueda de desaparecidos en la región, organizando operativos de rastreo con sus propios recursos y bajo condiciones adversas. Sin embargo, las participantes reiteraron que sus esfuerzos no deben ser sustitutos del trabajo que les corresponde a las autoridades encargadas de investigar y resolver estos casos.

Ustedes no tienen a nadie desaparecido, por eso están de ese lado del mueble”, señalaron las manifestantes a los funcionarios presentes, evidenciando la desconexión entre las autoridades y las familias afectadas. Al finalizar la protesta, las madres se comprometieron a continuar con su lucha, manteniendo la esperanza de encontrar a sus seres queridos y de que algún día se haga justicia para todos los desaparecidos del país.

Fuente: Tribuna