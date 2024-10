Surge nueva pieza de 'Los Chapitos': Es 'El Tóner' y lo menciona Peso Pluma en un tema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la ola de violencia en Culiacán se han dado a conocer más nombres de hombres involucrados en células criminales. Hace unos días fue 'El Piyi' de quien hablamos, luego de que fuera capturado en la colonia Santa Fe junto a otros seis delincuentes, pese a que se esforzaba en mantener un perfil bajo. Ahora es 'El Toner' quien ha ganado notoriedad. Su nombre real es Luis Alfonso López Jiménez y se encarga de dar seguridad a 'El Gavilán'.

De 'El Gavilán' pocos son los datos que se saben. Su nombre real sigue siendo una incógnita y se le describe como un joven que trabaja como sicario, contratado por Iván Archivaldo Guzmán, el hijo mayor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. De este personaje se puede intuir que es una pieza clave en el grupo delincuencial, ya que fue mencionado en una de las letras de Peso Pluma: "Y pa’ chambear con don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar, y me les presento, soy 'El Gavilán'"

En la misma canción, se apunta a 'El Toner': "Los del casco me sacan la vuelta. Compa 'Toner' 'tá nomás que tienta, F1 se jala la greña. Vienen vestidos de marinela". Es visto como la mano derecha de 'El Gavilán', por lo cual ha mejorado su posición al interior de 'Los Chapitos'. Se dice que es originario de Sinaloa, estado en el que nació en 1099. Si bien se le reconoce por el nombre de Luis Alfonso López, también se le conoce como Jesús Antonio Félix Castro.

'El Tóner' está estrechamente relacionado con 'El Gavilán' que encabeza un grupo conocido como 'Gente del Gavilán' o 'Los Gavilanes'. El masculino tiene un tatuaje en los nudillos con las letras GDIA, que lo identifican como parte de la 'Gente de Iván Archivaldo'. Se cree que otros miembros cercanos a Iván también poseen el mismo tatuaje.

Existen imágenes de la mano tatuada de Gavilán señalando un pastel de cumpleaños dedicado para 'El Toner', el cual también lleva las letras GDIA. En los videos compartidos por portales dedicados a la investigación de organizaciones criminales, se plantea la posibilidad de que este individuo sea un exmilitar o incluso un miembro del Ejército.

Fuente: Tribuna Sonora