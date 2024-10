Hija de trabajador desaparecido tras ataque a El Debate niega acercamiento de Rocha Moya

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa. - La desaparición de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor de periódicos del medio El Debate, generó indignación y movilizaciones en la comunidad. El trabajador fue reportado como desaparecido desde el 17 de octubre, luego de ser víctima de un presunto secuestro por parte de un grupo armado, horas después de un atentado contra las instalaciones del medio de comunicación.

El pasado 19 de octubre, la casa editorial El Debate confirmó la desaparición de Cárdenas Hernández y exigió que se agilicen las investigaciones para dar con su paradero. Mientras tanto, los familiares del desaparecido alzaron la voz, reclamando la falta de avances y el aparente desinterés por parte del gobernador Rubén Rocha Moya.

Por su parte, Cynthia Cárdenas, hija del repartidor, declaró en entrevista para Milenio TV que hasta el momento no han recibido comunicación formal ni apoyo concreto del gobernador ni de la Fiscalía de Sinaloa, a pesar de las promesas de las autoridades. “Dijo que nos iba a recibir, y ahora no sabe cuándo. Aquí estamos esperando afuera del Palacio de Gobierno para que nos dé una respuesta sobre la liberación de nuestro padre”, expresó Cynthia con frustración.

Pero eso no fue todo, pues la joven también señaló que la Fiscalía no les ha informado sobre el avance de las investigaciones, aumentando la angustia de la familia. “Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. No sabemos nada de mi papá, solo queremos que regrese sano y salvo”, afirmó.

Cynthia Cárdenas dejó claro que su padre no tenía ningún vínculo con los problemas que enfrenta El Debate, ya que durante 10 años se dedicó únicamente a repartir el periódico en distintos puntos de la ciudad. Según la información proporcionada por la familia, Sergio fue interceptado por sujetos armados la misma noche de su desaparición.

Nos dijeron que mi papá iba en su motocicleta cuando unas personas lo derribaron. Él logró escapar y se refugió en un negocio cercano, desde donde contactó a su jefe para pedir ayuda”, relató Cynthia. El repartidor fue atendido en la Cruz Roja, ya que presentaba una fisura en la rodilla.

Sin embargo, durante su traslado hacia su hogar, tanto Cárdenas como su hija fueron interceptados nuevamente por los presuntos secuestradores, quienes lo privaron de su libertad. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero.

Con profunda angustia, la familia de Sergio Cárdenas ha insistido en la urgencia de que las autoridades actúen con prontitud. “Nos sentimos atados de manos y de pies. Si fuéramos alguien importante, mi papá ya habría aparecido”, lamentó Cynthia.

Hasta el momento, las manifestaciones en Culiacán continúan, con familiares y ciudadanos exigiendo respuestas y la intervención del gobernador Rocha Moya. La familia espera ser recibida por el mandatario para dialogar y conocer qué acciones se están llevando a cabo en la búsqueda de Sergio Cárdenas.

La desaparición del repartidor ha encendido las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en Sinaloa, especialmente en un contexto donde los atentados y amenazas contra la prensa son cada vez más frecuentes.

El caso de Sergio Cárdenas no solo es una tragedia familiar, sino también un recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que ejercen labores esenciales para mantener informada a la comunidad.

Fuente: Tribuna