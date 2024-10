Homicida de policía municipal de Hermosillo se confiesa en VIDEO; AMIC responde a acusaciones

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche del sábado 19 de octubre de 2024 se activó un nuevo Código Rojo en la capital Hermosillo debido a que se reportó un ataque armado en contra de dos oficiales de Seguridad Pública Municipal, de los cuales uno resultó herido y el otro perdió la vida. Después de que las autoridades sonorenses iniciaran con las investigaciones, ahora salió a la luz un video del presunto homicida donde confiesa el crimen y asegura que lo dejaron libre.

El violento episodio tuvo lugar al finalizar el primer día del Festival de Globo en Hermosillo, alrededor de las 23:10 horas, tiempo local, en las cercanías del Palenque de la ExpoGan. Inmediatamente después la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó labores de investigación para identificar y capturar a los responsables de la agresión, además de que esclarecieron el motivo de la agresión.

Sin embargo, este miércoles salió a la luz una grabación donde el presunto homicida del policía municipal confiesa que sí habría sido detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), pero asegura que lo dejaron ir luego de pagar cierta cantidad de dinero: "Yo soy una persona de 24 años, soy un chamaco, me les he ido tres veces en su put... cara, con ayuda del gobierno, de sus compañeros y no me va a dejar mentir personal del AMIC".

Él que me dejó ir ese día, ahí me detuvo en los corrales de la ganadera y me dejó ir por nada (de dinero), no voy a mencionar nombres para no embarrar a nadie, porque aquí ando gracias a él", añadió.

Después de que esta grabación se hiciera viral, la prensa buscó a Carlos Alberto Flores, comisario general de la AMIC, para saber su postura ante las delicadas acusaciones y así respondió. El titular de la mencionada corporación señaló que ya se encuentran trabajando en la captura del responsable: "Les puedo comentar que al día siguiente por la mañana se localizó el vehículo que se usó para la huida y les puedo comentar que el asunto ya está esclarecido, ya hay orden de aprehensión y estamos avocados a la búsqueda".

En cuanto al video que ya es viral en las redes, el comisario mencionó: "La FGJE hará las investigaciones correspondientes para corroborar la veracidad de lo que está señalando". También señaló que se tiene esclarecido qué elementos acudieron a la escena del crimen: "Sabemos quiénes son los que llegaron al lugar de los hechos, con el código rojo llegaron varias autoridades y ya tenemos esclarecido quiénes llegaron".

Fuente: Tribuna