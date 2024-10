VIDEO: Captan violento robo a mano armada de auto en Naucalpan, Estado de México

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- La violencia en el municipio de Naucalpan sigue sin control y en esta ocasión fueron los vecinos de la Colonia unidad San Esteban las víctimas quienes grabaron el momento exacto en el que delincuentes armados se robaron un vehículo al amenazar violentamente al dueño. Este material audiovisual se hizo viral en redes sociales y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Los robos, la inseguridad y la violencia no se detienen en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. En esta ocasión, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que dos delincuentes despojaron de sus pertenencias y de su vehículo a un hombre en la Colonia unidad San Esteban. Este video se comenzó a hacer viral este martes en redes sociales, sin embargo, los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de octubre.

En el material se puede observar como la víctima estacionó su automóvil, un carro compacto color gris de la marca Volkswagen, mientras que se baja para percatarse de que una bicicleta que transportaba. En la parte trasera permaneciera en su lugar. Sin embargo, se acerca un taxi color blanco de la marca Tsuru, en la cual presuntamente viajaban los dos delincuentes, quienes presuntamente ya seguían a su víctima.

Captan robo en Naucalpan, foto: especial

El automóvil pasa al vehículo estacionado y posteriormente descienden los dos presuntos ladrones. Es en ese momento cuando la víctima se da cuenta que uno de ellos se acerca a él con un arma de fuego e intenta subir a su vehículo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que le apuntan a la cabeza y le exigen que entregue las llaves del auto. Inmediatamente el segundo sujeto le quita su cartera para después subir al vehículo.

A la víctima no le quedó más que solamente subir las manos para no poner resistencia, mientras que observaba cómo los dos sujetos arrancaban su automóvil y escapaban a toda velocidad de la zona de los hechos, al darse cuenta que estaba fuera de peligro, decidió correr para buscar ayuda. En redes sociales, los internautas expusieron su preocupación por la violencia en los municipios del Estado de México, que se ha incrementado durante los últimos meses. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una postura al respecto.

Fuente: Tribuna