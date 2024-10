¿Qué papel tiene el hermano de 'El Chapo' en la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fricción al interior del Cártel de Sinaloa por la guerra territorial entre la facción de Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', mantiene a la expectativa a otras figuras del narcotráfico. Una las piezas claves dentro la organización sinaloense es Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', quien hasta el momento se desconoce el papel que tiene dentro del conflicto que existe entre sus sobrinos y La Mayiza.

Durante una entrevista con Infobae, José Luis Montenegro, un reconocido periodista y autor del libro Los Chapitos. Radiografía Criminal De Los Herederos Del Cártel De Sinaloa, compartió su postura con respecto a esta serie de enfrentamientos que mantienen a Sinaloa sumida en una sus peores crisis de seguridad, además reveló qué papel tendría 'El Guano' y el Cártel de Caborca en caso de confirmarse la alianza entre Los Menores y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En uno de sus informes, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos señaló que el Cártel de Sinaloa cuenta con cuatro grupos claves para su operación y uno es dirigido por el hermano Joaquín 'El Chapo’ Guzmán', mientras que los otras facciones son la de Los Chapitos, el grupo ahora comandado por 'El Mayito Flaco' y uno más que se movía bajo las órdenes de Rafael Caro Quintero, quien actualmente permanece en prisión.

Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano'.

El papel que va a tener Aureliano Guzmán, 'El Guano', y Rafael Caro Quintero, si es que se logra afianzar esta alianza, va a ser una decisión firme y contundente de con quién se van a quedar. No las veo como dos fuerzas (facción de 'El Guano' y el Cártel de Caborca) que puedan sobrevivir por sus medios", mencionó el comunicador.

De igual manera, Montenegro reiteró que la disputa de Los Chapitos y 'El Mayito Flaco' dejaría muy debilitada a la facción de ‘El Guano’ y al Cártel de Caborca, en caso de que no se decanten por un bando. Por su parte, la también periodista, Anabel Hernández, aseguró que el papel de Aureliano Guzmán no es de suma relevancia, incluso dijo: "'El Guano' realmente no pinta".

