¿Explosión de coche bomba en Acámbaro, Guanajuato, fue ataque terrorista? Sheinbaum responde

Los Cabos, Baja California Sur.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, donde realiza una gira de trabajo en la que arrancó el Programa de Vivienda para el Bienestar. En su diálogo con medios de comunicación de este viernes 25 de octubre, periodistas la cuestionaron sobre la explosión de un coche bomba en el estado de Guanajuato, evento que causó pánico el pasado jueves y que fue catalogado como acto terrorista; eso respondió la mandataria.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Un coche bomba explotó ayer afuera de Seguridad Pública en Acámbaro. Foto: Facebook

Tal como te informamos en TRIBUNA, la explosión del coche bomba ocurrió la mañana de ayer, jueves 24 de octubre del 2024, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, cuando recién estaba amaneciendo en la ciudad, a las afueras del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acámbaro. La detonación dejó un saldo de tres heridos, de las cuales una es policía municipal que está grave.

En su encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum Pardo apuntó que la definición y las pesquisas de este fatídico ataque serán expuestas la próxima semana. Por otra parte, al ser cuestionada sobre si se trató de un "ataque terrorista", la jefa del Ejecutivo Federal mencionó que no era posible calificar este hecho como algo así: "No se puede catalogar como terrorismo, si quieren el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos, y ahí si quieren discutimos el tema del terrorismo".

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) detalló que todo este tema será expuesto el próximo martes 29 de octubre, y no porque el Gabinete de Seguridad no lo quiera exponer este viernes 25 de octubre, sino que al estar de gira en Baja California Sur era clave atender ese proyecto. La primera mandataria mexicana no compartió más detalles sobre el ataque, el cual ya está siendo investigado por las autoridades de Guanajuato.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que los hechos ocurridos Guanajuato (tanto en Acámbaro, como en Jerécuaro, donde también explotó otro automotor) estarían ligada a la confrontación de un cártel local con el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Agregó que se realizan las investigaciones correspondientes por estos hechos y que no habrá impunidad.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'