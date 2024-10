Hallan dos cuerpos violentados en camino de terracería de Guanajuato; esto se sabe

Comparta este artículo

Celaya, Guanajuato.- Transeúntes registraron un macabro hallazgo en las inmediaciones de un camino de terracería, en una comunidad de Guanajuato, durante la mañana de este lunes 28 de octubre. Según algunos informes, los testigos localizaron los cuerpos de dos personas, cuyas edades oscilaban entre los 20 hasta los 35 años de edad, así como también tenían notables heridas de golpes, por lo que se estima que fueron víctimas de una tortura antes de morir.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Palmita de San Gabriel, en la cabecera municipal de Celaya, Guanajuato, durante la mañana de este día. Según reportes, algunos testigos que caminaban por la zona, pudieron ver los cuerpos de dos las dos personas del género masculino, acostados a un lado del camino. Según reportan, no tenían ropa de la zona inferior de la cadera hacia abajo, más allá de los bóxers.

Si bien, no se cuenta con una descripción a detalle de las víctimas, se sabe que uno tenía una edad aproximada de entre 20 a 30 años y usaba un bóxer negro con gris y una camisa negra; mientras que la segunda persona tenía un pans negro y no traía una playera, según aproximaciones tenía entre 30 a 35. Se desconoce con exactitud la causa de muerte y el informe no incluye que los agraviados tuviesen heridas de arma de fuego.

Luego de que se levantó la denuncia, asistieron efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la Unidad Especializada en Homicidios, quienes comenzaron con las investigaciones pertinentes para con los responsables. Los cuerpos, cuyas identidades permanecen como desconocidas, fueron levantadas y trasladadas a un laboratorio junto a sus pertenencias donde se espera que se les realice la autopsia pertinente.

Los encargados de llevarse los cuerpos fueron miembros del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y fueron enviados a la capital de Guanajuato, donde se espera que se obtenga la causa oficial de muerte. Por ahora se desconoce la identidad de los agresores, así como el móvil del crimen, por lo que las autoridades tendrán que investigar hasta que se obtenga una correcta resolución del caso.

