Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca piden justicia para gerente asesinado en Chiapas

Copainalá, Chiapas.- El pasado sábado 26 de octubre, autoridades reportaron el asesinato de Abraham González, un gerente en turno de Banco Azteca en Chiapas. De acuerdo a la información proporcionada, la víctima murió a manos de un grupo criminal que opera en gran parte de la región, quienes asaltaron la sucursal ubicada en Copainalá, misma en la que trabajaba el hoy occiso.

A través de un comunicado en redes sociales, Banco Azteca condenó este hecho violento y pidió justicia para el joven con un proceso transparente de las investigaciones correspondientes. También les solicitó a todos los niveles de gobierno, garantizar la seguridad de sus empleados y clientes, esto frente a la creciente ola de violencia que se vive en la entidad chiapaneca y en otros estados de la República Mexicana en las que también cuentan con sucursales.

El escrito estaba firmado por Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, y Tonatiuh Rodríguez Gómez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Al reclamo también se unió el empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de la empresa que aprovechó para extender su apoyo y solidaridad a la familia de Abraham, además de enfatizar en el papel del gobierno en esta crisis de seguridad por la que atraviesa el país.

Y no, no estamos felices y no, no pagamos impuestos para que nos maten y luego salgan con la mamad… de que van a investigar y que abrieron la carpeta de investigación", expresó Salinas Pliego en su cuenta oficial de X.