Familiares de veterano asesinado en Sonora buscan apoyo de Donald Trump

Caborca, Sonora. — La familia de Nicholas Douglas Quets, un veterano de la Marina de Estados Unidos asesinado en México, se reunió con el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador republicano JD Vance, para pedir respaldo y exigir que su caso se investigue a profundidad. El crimen ocurrió en la carretera Caborca-Altar, Sonora, y desde entonces los familiares aseguran no haber recibido la atención adecuada por parte de las autoridades estadounidenses.

Según reportes de la Policía Municipal de Caborca, quienes llegaron como primeros respondientes, el ataque sucedió cuando un vehículo se emparejó con el automóvil en el que viajaba Quets junto a otras personas. Desde el interior del vehículo agresor abrieron fuego, provocando la muerte de Nicholas, de 30 años, originario de Tucson, Arizona. Los atacantes lograron huir del lugar, dejando pocas pistas sobre su paradero.

Warren Douglas Quets, teniente coronel retirado y padre de Nicholas, expresó su descontento por la falta de comunicación del gobierno estadounidense. “Un veterano estadounidense fue ejecutado en México, y ningún funcionario electo se ha puesto en contacto con nosotros o ha ofrecido información sobre el caso”, declaró al Washington Examiner.

Pero eso no es todo, pues también detalló que ha enviado cartas al consulado de Estados Unidos en México sin recibir respuesta y no descarta pedir el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que el caso reciba atención prioritaria. “Si el caso de mi hijo no merece la máxima atención del gobierno, ¿qué lo merece?”, cuestionó Quets, visiblemente afectado.

En un encuentro privado, Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, escuchó a la familia de Nicholas y prometió brindar su apoyo en la búsqueda de justicia. Durante la reunión, JD Vance, senador por Ohio, también manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en la frontera y aseguró que presionará a la actual administración para tomar medidas más enérgicas contra los cárteles.

El asesinato de Nick es un ejemplo de por qué necesitamos acciones inmediatas contra el crimen organizado que afecta tanto a México como a Estados Unidos”, subrayó Vance.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado confirmó la muerte de Quets y ofreció condolencias a la familia, aunque evitó brindar más detalles por cuestiones de privacidad. La Casa Blanca, sin embargo, no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso, pese a las solicitudes de información realizadas por la familia.

Doug Quets, hermano de Nicholas, compartió en redes sociales una fotografía familiar junto a Trump y un retrato del veterano asesinado. En la publicación agradeció al expresidente por su rápido apoyo:

El presidente Trump se enteró del asesinato de Nick a manos de miembros del cartel y se reunió con nosotros solo 24 horas después. Hablamos sobre nuestra tragedia y la necesidad urgente de trabajar por un entorno más seguro en ambos lados de la frontera para que otras familias no tengan que pasar por lo que nosotros vivimos. Fue un gesto increíblemente amable de un hombre que enfrenta su propia lucha política”.

El caso de Nicholas Quets resalta la preocupación constante por la violencia fronteriza y los riesgos que enfrentan ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano. La familia espera que la atención mediática y el apoyo político impulsen acciones más enérgicas, no solo para hacer justicia por su hijo, sino también para evitar tragedias similares en el futuro.

Fuente: Tribuna