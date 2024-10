No hay duda: 'El Mayo' fue secuestrado y viajó en avión clonado; exigen explicaciones a EU

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Tras el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada surgieron muchas dudas y versiones, una de ellas apuntaba a que el capo había sido secuestrado. Esta semana, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, mencionó que las investigaciones han conseguido confirmar esta línea narrativa. Sin embargo, todavía están a la espera de la información que entregará Estados Unidos para completar el caso.

Fue durante la conferencia de prensa de este martes que el funcionario informó que aquellos rumores que sugerían que Joaquín Guzmán López, miembro de 'Los Chapitos', entregó al cofundador del Cártel de Sinaloa eran ciertos. Esta fase de la historia se ha sostenido en diversos datos recopilados, tanto a nivel nacional, como por aquellos aportados por el país extranjero, mismo que prometió brindar más documentación esencial para concluir la carpeta.

Gertz Manero explicó que el delincuente fue privado de su libertad en Culiacán y cruzó en avió la frontera de Estados Unidos. Mencionó que las leyes estipulan que la entrada de cualquier avión y persona está reglamentada y se tiene que identificar el vehículo, en este caso el avión y el piloto. Por ello, pide explicaciones de por qué "llegó en un avión con matrículas clonadas, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones".

Dado que la detención sobrepasó la competencia de las autoridades mexicanas, la FGR ya emitió una solicitud de asistencia jurídica internacional. Éste es el único conducto que permite la petición de detalles sobre la captura de Zambada, aunque insistió que Estados Unidos está obligado a cooperar. De cualquier modo, los pormenores irán saliendo a la luz debido a las audiencias en las que continúan vertiéndose testimonios.

Cuando los reporteros le preguntaron sobre la posible implicación del gobernador de Sinaloa, el fiscal subrayó que no se pueden hacer aseveraciones hasta contar con pruebas. Aclaró que no hay evidencia que respalde acusaciones concretas y que "no podemos anticiparnos a hipótesis sin tenerlas comprobadas".

Fuente: Tribuna Sonora