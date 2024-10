Fatal accidente: Combi choca contra 3 vehículos en la Jesús Reyes Heroles, Tlalnepantla

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- La mañana de hoy, jueves 3 de octubre de 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: una unidad del transporte público se impactó contra tres vehículos, de estos, uno era pesado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexiquenses, el siniestro ocurrió la mañana de hoy, jueves 3 de octubre de 2024, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en la avenida Jesús Reyes Heroles, con rumbo a la dirección de la Ciudad de México (CDMX), pasando el panteón Jardines del Recuerdo. Se detalló que el conductor de la unidad de transporte, la cual era tipo combi, fue quien provocó el siniestro.

Presuntamente, este hombre iba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo, lo que provocó que se impactara contra al menos tres vehículos: un vehículo, una camioneta de tres y media y un tráiler de carga. Testigos que vieron el fatal choque dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla y de la Estatal mexiquense.

Accidente deja tres víctimas en Tlalnepantla

También arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil, quienes atendieron a las víctimas. Información compartida por Foro TV señaló que el siniestro dejó al menos tres víctimas heridas, las cuales fueron revisadas por los socorristas; no obstante, sus lesiones no fueron graves, por lo que no fue necesario que estos fueran trasladados a un nosocomio del Estado de México.

Por otra parte, la zona del accidente quedó resguardada por las autoridades, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) se encargó de realizar las diligencias correspondientes en la escena. Los vehículos dañados fueron retirados por grúas momentos más tarde y la circulación volvió a la normalidad, según las autoridades locales.

Fuente: Tribuna