Sicario de 'El Mayito Flaco' revela secretos de la alianza entre Los Chapitos y el CJNG

Culiacán, Sinaloa.- Hace unas semanas, Illicit Investigations, una red de periodistas especializada en seguridad y narcotráfico, reveló que Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de sus intermediarios, acordaron formar una alianza para combatir a las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', en Sinaloa y en otras entidades de la República Mexicana. Ahora, un presunto integrante de Los Mayos compartió detalles inéditos acerca del pacto entre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y la estructura dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

A través de un canal de YouTube denominado Grillonautas, el supuesto lugarteniente de La Mayiza mencionó que este acuerdo se negoció debido a la necesidad de Los Menores por derrocar al grupo de Zambada Sicairos, aunque especificó que la colaboración que existe no es directamente con el grupo de 'Las Cuatro Letras', sino con una facción externa que se encuentra ligada a la organización jalisciense.

Lo que nosotros sabemos es que traen un poco de respaldo de una facción, y hasta el momento no podemos identificar a la persona que les brindó el apoyo de personal y armamento. Pero de que tienen el respaldo de una organización externa a nosotros, evidentemente sí es cierto", indicó la fuente.

Con respecto a la desventaja que esta unión representa para 'El Mayito Flaco' y sus aliados, el sicario aseguró que Los Chapitos no han obtenido los resultados que esperaban, pues aunque pensaron que con esta unión tendrían un mayor arsenal y más reclutas, la realidad es que muchos integrantes no han podido con la batalla territorial que se está librando actualmente y han terminado por abandonar las zonas que son dominadas por La Mayiza.

Obviamente cualquier persona ligada a ese cártel no puede moverse por voluntad propia, debe preguntarle sí o sí a un mando más arriba. Entonces solamente estamos por saber qué persona es y en qué área tiene influencia, para así saber a quién nos enfrentamos, porque de que no son todos los de las cuatro letras, no son todos", sentenció.