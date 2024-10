Violento Halloween en Cajeme: Agresión armada al norte de Ciudad Obregón causa pánico

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia estuvo presente en Ciudad Obregón casi todo octubre, y hoy, jueves 31, último día del mes y la conmemoración de Halloween, se reportó una nueva agresión armada en sus calles. Los hechos violentos tuvieron lugar en la comisaría de Cócorit, al norte de Cajeme, municipio de Sonora que se mantiene como uno de los más peligrosos no solo del estado, sino de todo el país.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la balacera tuvo lugar la madrugada de hoy, jueves 31 de octubre del 2024, alrededor de las 02:00 horas en las calles Mariano Escobedo y Anáhuac de la Comisaría de Cócorit, al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Hasta ahí llegaron varios hombres fuertemente armados, quienes sin mediar palabras con los vecinos comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades este Halloween. Foto: Facebook

Asimismo, lanzaron balazos contra otros dos vehículos que estaban en la escena. Luego de completar el tiroteo, los presuntos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. En tanto, residentes que la zona que escucharon las detonaciones de arma de fuego y sintieron pánico dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio Telefónico de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo en ese sector de Cajeme.

No hay detenidos tras esta balacera en Cajeme

Rápidamente llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. Al llegar, confirmaron que este ataque armado dañó severamente una vivienda, así como dos automotores cuyos dueños no estaban presentes.

Debido a que la agresión no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario que arribaran a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Más tarde, la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística de este ataque. Por estos hechos violentos no se han confirmado personas detenidas.

Fuente: Tribuna