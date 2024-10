Antes de ser asesinado, alcalde de Chilpancingo fue a una reunión sin escoltas: García Harfuch

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este martes 8 de octubre. Luego de presentar su estrategia de seguridad para México, la mandataria fue cuestionada sobre los avances de las investigaciones respecto al homicidio de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, cuya cabeza fue exhibido arriba de una camioneta.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano concedió la palabra a Omar García Harfuch, titular de Secretaría de Seguridad Federal. El funcionario declaró que, al momento, las investigaciones las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGE), y que el Gabinete de Seguridad ha estado en contacto permanente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; puntualizó que se está apoyando en las investigaciones requeridas para dar con los presuntos responsables de este violento asesinato.

Omar García Harfuch revela nueva información sobre el homicidio del alcalde de Chilpancingo. Foto: X

En esta misma intervención, García Harfuch comentó que las pesquisas han revelado que el alcalde Alejandro Arcos Catalán iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo ese día; que él salió de Chilpancingo rumbo al pueblo de Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer, y que sus colegas sabían que una reunión específica.

Conforme avanzaron las horas el pasado domingo 6 de octubre, el presidente municipal se perdió en la comunidad, así como la comunicación. Horas después, se encontró su cuerpo sin vida al interior de una camioneta.

Alcalde de Chilpancingo NO solicitó protección, sostiene García Harfuch

El secretario de Seguridad señaló que el alcalde de Chilpancingo no contaba con protección de la Guardia Nacional (GN), pero que él no hizo ninguna solicitud formal. Apuntó que las solicitudes de Protección se realizan ante la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que Arcos Catalán no la pidió. Agregó que ya se tiene más información, pero se tiene que cuidar por la misma investigación.

Claudia Sheinbaum respalda a Evelyn Salgado

Momentos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo apuntó no hay ninguna investigación en contra del Gobernador Rubén Rocha y que la Mandataria Evelyn Salgado tiene todo el apoyo de su Gobierno.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'