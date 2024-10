Código Rojo en Ciudad Obregón: Balacera en la vía pública causa pánico y moviliza a la policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de hoy, martes 8 de octubre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en la zona conocida como el Plano Oriente de Ciudad Obregón luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Durante varios momentos, autoridades monitorearon las calles, mas los resultados fueron negativos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, la balacera se denunció la madrugada de hoy, martes 8 de octubre del 2024, alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, en las calles Narciso Mendoza y Juárez, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón, al sur de Sonora. Trascendió que, mediante el Servicio de Emergencias 911, vecinos del sector denunciaron que escucharon múltiples balazos en la vía pública.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en vía pública de Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo en la región y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal. Los primeros en llegar a la escena fueron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, seguidos de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional, quienes entrevistaron a vecinos de esa zona y confirmaron la denuncia.

No obstante, al revisar la vía pública, no ubicaron casquillos de arma percutidos. Ante esto, se desplegó un operativo en calles de la colonia Benito Juárez de Ciudad Obregón. Durante varios minutos, las autoridades revisaron las calles de dicha zona, sin embargo, el resultado fue negativo, ya que no ubicaron indicios balísticos tirados en el asfalto; tampoco se ubicó alguna vivienda o vehículo con proyectiles de arma de fuego.

Debido a que este hecho no dejó heridos ni víctimas mortales, tampoco se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM) se encargaron de redactar el Informe Policial Homologado (IPH) para tenerlo como antecedente. Por otra parte, se mencionó que continuarán los operativos de prevención y vigilancia en zona.

Fuente: Tribuna