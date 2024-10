Sheinbaum rechaza una nueva "guerra contra el narco": Esta es su estrategia de Seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 'talón de Aquiles' del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el tema de Seguridad, señalaron múltiples expertos, pues si bien redujo el número de homicidios (según sus propios datos), la realidad aún existen diversos municipios donde el crimen organizado domina. De igual forma, días antes de dejar la jefatura del Ejecutivo Federal, explotó una guerra entre cárteles en Sinaloa. En medio de estas polémicas, la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su nueva estrategia de seguridad.

Claudia Sheinbaum presentó su nueva estrategia de seguridad. Foto: X

En la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' de hoy, martes 8 de octubre del 2024, la presidenta de México instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch exponer la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual continuará con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación (4T). El funcionario que colaboró con ella en la Ciudad de México (CDMX) apuntó que este nuevo plan estará basada en cuatro ejes:

Atención a las causas.

Consolidación de la Guardia Nacional .

. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

El titular de Seguridad Federal comentó que en esta Administración, y similar a lo planteado por López Obrador, se priorizará la atención a las familias más vulnerables de México. Con los programas sociales, como Mujeres Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, se buscará reducir la pobreza y generar nuevas oportunidades para las y los jóvenes. La meta es que este sector pueda tener una mejor calidad de vida y se alejen del crimen organizado.

Asimismo, el García Harfuch comentó que, pata el Fortalecimiento de la Inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC, la cual se reforzará con analistas, investigadores de campo, de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la información recabada por las instituciones para así concretar las carpetas de investigación.

Claudia Sheinbaum rechaza una nueva "guerra contra el narco"

Luego de la exposición de García Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no va a regresar la guerra contra el narcotráfico, como ocurrió en el 2006: "No va a regresar la Guerra contra el narco de (Felipe) Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales que era lo que ocurría [...] ¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes".

La mandataria mexicana dejó en claro que se va a registrar una diminución de los delitos de alto impacto con esta estrategia que se llevará a cabo los próximos años.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'