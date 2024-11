Mauricio Kuri da la cara tras balacera de Cantaritos; pide que no se politice la tragedia

Comparta este artículo

Querétaro, Querétaro.- Durante la madrugada de este domingo 10 de noviembre se registró un brutal ataque armado en las inmediaciones del centro de Querétaro, en el que un grupo de sicarios ingresaron al bar conocido como Los Cantaritos, donde abrieron fuego en contra de los presentes, lo que derivó en la muerte de 10 personas y sumó alrededor a 13 heridos, según las cifras más recientes brindadas por el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri.

En un giro de los acontecimientos, el mandatario emitió un video para hablar directamente con la población a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) en donde instó a los residentes de su estado a continuar confiando en él, afirmando que sus asesores le habían pedido que no saliera hablar; sin embargo, él decidió hacerlo para demostrar que daría la cara aún en medio de eventos trágicos como el registrado hace unas horas.}

Kuri recordó cuando fue electo en el año 2021 y mencionó que esto ocurrió gracias a que la gente confiaba en él, debido a que se comprometió a hablar siempre con la verdad e indicó que así lo haría incluso en este momento: “Pudo haber sido mi hijo, tú hijo, tu sobrino, un hermano de lo que sucedió ayer (…) Siempre te voy a hablar con la verdad. Desgraciadamente el día de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar un bar muy cerca del centro de la Ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total, que de las cuales hay dos personas muy delicadas.”

Kuro relató que ya había dado instrucciones a la Secretaría de Salud para que se mantengan al tanto de las 13 personas que resultaron heridas por los hechos ocurridos en la madrugada, así como también reveló que las autoridades están trabajando de manera coordinada para dar con los gatilleros: “Hay una búsqueda muy coordinada por parte de la Policía Estatal y de las Policías Municipales”. El gobernador también indicó que las mencionadas corporaciones siempre habían dado buenos resultados e indicó que esperaba que ésta no fuera la excepción.

Por otro lado, Mauricio reveló que, de manera paralela, el general de la Guardia Nacional, el Fiscal General del Estado y los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, ya se encuentran trabajando junto con el presidente municipal de Querétaro para dar una resolución satisfactoria al caso: “No vamos a permitir contaminarnos de otras cosas que están ocurriendo en la República Mexicana”.

Finalmente hizo lanzó una indirecta a Morena señalando que no culpara a otras administraciones y pidió que no se politice la desgracia, puesto es consciente de que cosas como estas podían llegar a ocurrir en su administración, aunque hizo especial hincapié en aclarar que no dejaría que esto se repitiera de nueva cuenta.

Fuentes: Tribuna