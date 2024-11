El alarmante método con el que 'El Mencho' y el CJNG reclutan jóvenes para su operación

Ciudad de México.- Gracias a su sofisticada red de reclutamiento, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupos criminales con mayor presencia en los diferentes estados de la República Mexicana. Hace apenas unos días se dio a conocer un alarmante método con el que la organización jalisciense recluta jóvenes en situación vulnerable, misma que consta del uso de la publicación de ofertas de trabajo falsas en redes sociales y en las diferentes plataformas digitales para buscar empleo.

Durante un capítulo más del podcast, Jonathan Jovan Best Samano, mejor conocido como Gusgri, tuvo la oportunidad de entrevistar a un joven que fue víctima de este modus operandi. Durante la entrevista, el afectado relató como una postulación de empleo se convirtió en una auténtica pesadilla que lo llevó a ser privado de su libertad y a recibir entrenamiento en contra de voluntad, presuntamente por sicarios al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, un día se encontró con el anuncio en redes sociales de una supuesta empresa que promovía una oferta de trabajo en el área de seguridad que resultaba ser bastante atractiva, pues incluía el servicio de Uber pagado hasta el lugar de la entrevista y un salario semanal de 3 mil pesos como parte de los beneficios. El joven entregó se postuló y entregó la documentación requerida, pero le informaron que debía cumplir un entrenamiento de tres días antes de ser contratado.

Sin sospechar nada, el individuo, junto a otras 15 personas, emprendieron el viaje en una camioneta particular de esta falsa empresa al sitio de la presunta capacitación. Sin embargo, contó que, a mitad del camino, bajaron a todos los pasajeros y les pidieron bajar la cabeza y subirse a otro vehículo. El perjudicado contó que fue trasladado desde el estado de Jalisco a comunidades rurales ubicadas en Nayarit.

Me llevaron por una brecha… Me metieron a una camioneta y me dijeron 'aquí vienes a ser sicario'" narró el entrevistado.