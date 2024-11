Esta es el padecimiento que afecta a Rafael Caro Quintero por el que tuvieron que operarlo

Comparta este artículo

Almoloya de Juárez, Estado de México.- Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, fue al hospital para realizarle una cirugía por un padecimiento en la próstata. Una vez que finalizó la intervención ambulatoria y se confirmó que su estado de salud era estable, el exnarcotraficante fue llevado de regreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (Cefereso), en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, según notificó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Se detalló que el traslado fue en helicóptero de la Guardia Nacional hacia el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", a donde ingresó por la mañana y poco después fue devuelto a la prisión conocida como 'El Altiplano'. La cirugía no fue una emergencia y no se presentaron contratiempos en el nosocomio. Los médicos decidieron que el fundador del Cártel de Guadalajara no necesitaba permanecer en bajo supervisión especializada.

Hace aproximadamente dos meses, el 'Narco de Narcos' obtuvo una suspensión de oficio para recibir atención médica en el centro de reclusión. Argumentó que no había recibido el tratamiento especializado necesario para sus condiciones de salud. En septiembre de este año, se resolvió su solicitud de amparo, en la que se admitió que el hombre de 72 años requería un monitoreo médico constante debido a problemas cardíacos y de próstata.

Cabe recordar que, un año atrás, Caro Quintero fue trasladado a la sala de urgencias de la misma clínica, debido a un agrandamiento prostático en fase avanzada. Durante su traslado se implementó un operativo de seguridad en el que participaron efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Federal. La delicada situación de salud del delincuente ha impedido que sea extraditado a Estados Unidos, desde su última captura.

En mayo de 2024, obtuvo un amparo que trabó este procedimiento. El Magistrado Ricardo Paredes Calderón, responsable del proyecto de sentencia, subrayó que la suspensión garantiza que el sinaloense permanezca a disposición del Juzgado Federal, lo cual supuso un obstáculo significativo para las autoridades estadounidenses, que buscan presentar a Quintero frente a la justicia por su presunta implicación en el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985.

Fuente: Tribuna