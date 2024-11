Descartan incremento de violencia en Sonora por captura de 'El Pelón', de Los Chapitos

Hermosillo, Sonora.- El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, aseguró que no se prevén brotes de violencia o inseguridad tras la captura de Omar 'N', conocido como 'El 8' o 'El Pelón', quien fue detenido el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa. En declaraciones a los medios, destacó que se están realizando acciones conjuntas con diversas instancias para garantizar que los eventos ocurridos en zonas como Culiacán no impacten negativamente a Sonora.

No tenemos ese problema, no tenemos registro de este problema. Seguimos en la ruta de abatir el crimen organizado. Hay puntos en el estado de Sonora que, sin lugar a duda, ¿quién iba a pensar que transitarían tan rápido hacia la pacificación? Ciudad Obregón ya no es lo que era en 2021", comentó.