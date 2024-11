'Platanito', absuelto de demanda tras polémico comentario sobre Debanhi Escobar  

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El comediante mexicano Sergio Verduzco, conocido artísticamente como 'Platanito', informó en una rueda de prensa que fue absuelto de la demanda en su contra, derivada de un comentario realizado en 2022 sobre el caso de Debanhi Escobar.

Según explicó, la denuncia, presentada por Mario Escobar ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), concluyó con un fallo favorable para él. Durante el evento, defendió su postura bajo el argumento de que nunca se burló de la tragedia, sino que cuestionó la versión oficial del Gobierno. Recordemos que, dos años atrás, dijo en uno de sus shows: "Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna (…) ¿Cómo murió? Ahogada, en Monterrey, donde no hay agua". El 'chiste' fue grabado por el público y posteado en redes sociales, donde se viralizó en poco tiempo tras generar indignación.

El caso llegó a oídos de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la víctima de feminicidio, quienes adoptaron medidas legales ante el Conapred. Ambos solicitaban que el payaso ofreciera una disculpa pública, se inscribiera a un curso de sensibilización y se supervisaran las presentaciones del famoso de 51 años para evitar que emitiera comentarios similares en el futuro.

Si bien pidió perdón de manera pública, sus palabras no convencieron a Mario y a Dolores. Desde su perspectiva, 'Platanito' no se arrepintió y su disculpa sólo pretendía librarse de la crítica y presión mediática. Desde el inicio del caso, el equipo legal de Verduzco se mantuvo atento al desarrollo del proceso. Gracias a las acciones de sus abogados, él obtuvo una resolución judicial positiva.

'Platanito' respaldó el dictamen de las autoridades y subrayó que nunca fue culpable de lo que se le acusó, pues él sólo se había limitado a contar un 'chiste'. Esta no es la única polémica que envuelve al comediante. En una ocasión se burló de los niños muertos en la guardería ABC de Sonora. "¿Saben de que murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora", se mofó y enseguida complementó con: "No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children".

Le dije a la Conapred, ¿ustedes en qué momento entran si no discriminé a nadie, sólo hice un comentario?, ya se resolvió. Acabo de ganar la demanda hace unos días, entonces es como decir: ‘¿Ya ves? No pasa nada, no estoy atacando a nadie, es comedia".

Fuente: Tribuna Sonora