Accidente de tráfico en SLRC deja a cuatro heridos; tres son miembros de Sedena

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado.- La jornada del pasado viernes 15 de noviembre, se registraron algunos accidentes vehiculares a lo largo y ancho de Sonora. En TRIBUNA ya te contamos sobre el caso de una mujer, de 60 años, identificada como ‘Doña Cuquita’ que fue atropellada en las inmediaciones de Ciudad Obregón; sin embargo, no fue la última víctima de un incidente vehicular, puesto de manera paralela fue reportado un hecho similar en el municipio de San Luis Río Colorado (SLRC).

Los hechos ocurrieron durante la noche de ayer, cerca de la carretera libramiento que se dirige hacia la caseta de cobro del Golfo de Santa Clara, a dos kilómetros de la aduana comercial, lugar en el que un vehículo particular colisionó contra un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El incidente provocó que tres soldados resultaran heridos, así como también un civil terminó lesionado.

Afortunadamente, las heridas de los afectados no fueron grave, ya que se informa que solo tenían golpes y leves raspones; sin embargo, esto no evitó que el automóvil del civil no resultara con notables daños, sino por el contrario. En algunas imágenes se puede apreciar que el auto terminó destrozado de la parte delantera; de hecho, fueron los propios soldados quienes tuvieron que organizarse para poder sacar al automovilista de entre vidrios y hierro comprimido.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana y paramédicos, quienes comenzaron a brindar los primeros auxilios a las víctimas. Por otro lado, las autoridades correspondientes comenzaron con las investigaciones y determinaron que el culpable del caso fue el civil, quien tenía aliento alcohólico, motivo por el que se iniciará un proceso para que se asignen las responsabilidades de cada uno de los participantes en este caso.

Reportan accidente en San Luis Río Colorado

Créditos: Internet

En otras noticias…

Como ya se había informado, durante la noche de ayer se reportó un accidente en Ciudad Obregón, más específicamente entre las calles de Sahuripa y Guerrero, sitio en el que un automovilista atropelló a una mujer de 60 años. La fémina logró sobrevivir; sin embargo fue reportada como grave derivado de las heridas que sufrió al recibir el impacto. El conductor permaneció en el lugar de los hechos mientras la agraviada recibía apoyo de los paramédicos.

Fuentes: Tribuna