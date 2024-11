Arrestan a mujer policía en Cajeme; es investigada por la muerte de un hombre detenido

Comparta este artículo

Pueblo Yaqui, Sonora.- La mañana de este miércoles 20 de noviembre, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Dulce María Yanet Z. M., quien se desempeña como agente de la Policía Municipal de Cajeme. Su arresto ocurrió en Pueblo Yaqui, mientras se realizaba el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. La orden de aprehensión se emitió por su presunta participación en un caso de homicidio.

Según información preliminar, Dulce María, junto con otros dos compañeros masculinos, habría intervenido en la detención de un hombre durante la madrugada en la colonia Leandro Valle, de la comisaría de Esperanza, en agosto de 2023. El sujeto, quien viajaba en una motocicleta y portaba dos armas de fuego, presuntamente sufrió un ataque al corazón durante un forcejeo con los uniformados, lo que provocó que perdiera la vida en el lugar.

Tras el incidente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación que determinó la posible responsabilidad de los oficiales en el fallecimiento. En consecuencia, se giraron órdenes de aprehensión en contra los tres policías. Dos de ellos, identificados como Ricardo S. C. y Rigoberto E., fueron aprehendidos en operativos distintos. Ricardo fue capturado en una garita de Nogales mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Por su parte, Rigoberto fue detenido en su domicilio tras finalizar su turno laboral en Esperanza, lugar donde los tres estaban asignados. Mientras que Dulce María evitó su captura al promover un amparo, el cual no fue suficiente para impedir su reciente arresto. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con más detalles al respecto. Se sabe que las investigaciones continúan, y aún no se define la situación legal de los agentes.

Este mismo miércoles se informó que un hombre llamado Jesús Daniel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en perjuicio de un masculino, por haberlo atacado a golpes y provocar su muerte en el interior de una celda del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. La resolución fue emitida por un juez de control, durante la audiencia inicial, luego de la ejecución de una orden de aprehensión en contra.

