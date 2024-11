Puebla: Sujetos asaltan taquería con armas largas; los atacantes fueron 2 hombres y 1 mujer

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Momentos de terror fueron los que vivieron los comensales y trabajadores de una taquería, cuando tres personas con armas largas ingresaron al establecimiento para robar las pertenencias de todos los presentes. De acuerdo con algunos reportes, no hubo heridos, pero sí se registraron varias crisis nerviosas en el lugar. Hasta el momento no se reporta el arresto de ninguno de los responsables.

Los hechos ocurrieron en un negocio conocido como taquería Bravo Sirloin, en la colonia Chulavista, durante la noche del pasado miércoles 20 de noviembre, cuando dos personas del género masculino y una mujer arribaron al establecimiento portando armas largas. Según informes, los individuos habrían amedrentado a todos los presentes para que entregaran el dinero y sus objetos de valor, cosa que hicieron.

Según informes, varias personas se encontraban degustando sus alimentos en la taquería que se encuentra en la avenida 31 Poniente, en la calle 5 Sur, cuando los individuos entraron y los sometieron. Los ladrones incluso asaltaron a los empleados del lugar, para que entregasen todas sus pertenencias. Una vez que obtuvieron su objetivo, los sujetos se marcharon con un botín compuesto por carteras, celulares y las ganancias del día.

Como se informó anteriormente, no se registraron heridos, pero sí se reportaron personas con crisis nerviosas.. Por otro lado, quienes se encontraban más estables, se encargaron de contactar a las autoridades, a través del número de emergencia (911) para notificar sobre el robo a las autoridades, quienes no demoraron en llegar al lugar. Minutos más tarde, efectivos de la Fiscalía General del Estado de Puebla implementaron un operativo en la zona; pero no se reportaron arrestados.

Por su parte, las autoridades poblanas se encargarán de investigar los hechos y, en caso de que los acusados resulten responsables del crimen del que se les acusa, se harán acreedores a una pena de entre 5 a 15 años de prisión, según información brindada por el Código Penal Federal del estado de Puebla. Cabe señalar que el castigo por este delito puede variar dependiendo del estado en el que haya sido cometido.

Fuentes: Tribuna