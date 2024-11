Sujeto roba vehículo en una gasolinera de Torreón y después choca contra una casa

Torreón, Coahuila.- Durante la madrugada de este jueves 21 de noviembre, el robo de un vehículo fue el causante de una intensa movilización policíaca en la ciudad de Torreón, Coahuila. De acuerdo con información proporcionada por Telediario Laguna, el afectado fue identificado como David García, quien se disponía a abandonar su trabajo en una gasolinera ubicada en la calzada José Vasconcelos y calle Austria, en la colonia Ex Hacienda Los Ángeles.

Antes de partir del lugar, el afectado decidió entrar al baño, aunque el presunto ladrón se mantenía al acecho y aprovechó que las llaves se encontraban en la guantera del sedán en color rojo, propiedad de David. El amante de lo ajeno encendió el vehículo y huyó a toda velocidad del sitio, mientras que un compañero de la víctima lo alertó sobre esta situación y posteriormente se realizó el reporte al número de emergencia 911.

Yo me encontraba en la parte del baño, un compañero se encontraba afuera, en eso intentan prender el carro, él pensó que era yo, y me dice que alguien viene por el carro, salí corriendo para percatarme de la situación y se arranca a toda velocidad... Yo intenté seguirlo, pero no logré alcanzarlo", detalló el propietario del carro.