A exceso de velocidad y alcoholizado: Muere joven luego de fatal accidente en Jalisco

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- La madrugada del pasado domingo 24 de noviembre de 2024 ocurrió un aparatoso accidente vial registrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El incidente dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años de edad, que perdió el control de su vehículo y esto provocó que quedara incrustado en la parte de un transporte de carga pesada, cuando transitaba sobre la Vía Alameda, en dirección hacia la carretera a Chapala, dentro de la colonia La Alameda.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el hoy occiso se encontraba a bordo de su Chevrolet Aveo y el reporte preliminar arrojaron que manejaba a exceso de velocidad, así como bajo los efectos del alcohol. La combinación de estos factores impidieron que el conductor no pudiera maniobrar efectivamente y terminara por impactarse con el tráiler que estaba estacionado. Los transeúntes y automovilistas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades.

Al llamado de la ciudadanía, personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, en coordinación con la Policía Municipal y los paramédicos de la Cruz Verde, se hicieron presentes en el lugar de los hechos. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencias se percataron de que el automóvil presentaba severos daños materiales y que el joven estaba prensado. Con la ayuda de herramientas especializadas, los socorristas intentaron liberar al accidentado.

Una vez liberado, el automovilista fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, mientras que su estado de salud era reportado como grave en ese momento. Sin embargo, horas más tardes, el joven fue declarado muerto y es que, según los datos recabados, presentaba traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples fracturas y contusiones en todo el cuerpo. La Fiscalía del Estado de Jalisco se encargó de las diligencias correspondientes.

Por su parte, el tráiler resultó con leves daños materiales y no se reportaron daños a terceros, ya que el vehículo se encontraba estacionado. Es común que por dicha zona circulen unidades pesadas y que utilicen los márgenes de la vía como áreas de estacionamiento., y a pesar de la magnitud del choque, el tráfico de la zona no se vio afectado, ya que el impacto no obstruyó los carriles de la vialidad.

Fuente: Tribuna