"Fue venganza": Titular de la FGJE Sonora habla del caso Jonathan y Melanie en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), se entrevistó con diversos medios de comunicación para hablar acerca del caso de Jonathan 'N', menor de edad que estuvo desaparecido varios días en Hermosillo y a quien el sábado 23 de noviembre se le giró una orden de aprehensión por el delito de secuestro, al igual que a otra joven identificada como Melanie 'N'.

Desde la capital del estado, el fiscal sonorense mencionó que la desaparición de Jonathan no es una situación generalizada, por lo cual afirma que la población no tiene nada qué temer, ya que señaló se trata de un caso de "venganza" entre grupos antagónicos del crimen organizado: "El mensaje más importante es que no estamos ante una situación generalizada, donde tú salgas en la noche y te vayan a privar de la libertad", destacó.

Fue motivado por una venganza, revancha, de otro grupo con este joven y otras personas...".

Gustavo destacó que de igual manera, continuarán investigado el secuestro del que fue objeto Jonathan, pese a que ahora esté siendo procesado: "La autoridad actuará conforme a la ley, conforme a derecho, con mucho cuidado y respetando la presunción de inocencia... Se mantiene la investigación de las personas que fueron privadas de su libertad y que ahora están vinculadas a proceso", explicó.

Y debido a que el joven tiene apenas 16 años, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mencionó cómo será su proceso: "El sistema establece circunstancias particulares para que los menores de 18 años sean sujetos a procesos especiales y tribunales particulares que la ley les otorga". En tanto que sobre Melanie, Salas Chávez habló sobre la pena que podría alcanzar por el delito de secuestro.

El secuestro agravado es una pena muy alta, además es el delito de asociación delictuosa... son penas bastantes altas".

Finalmente, el fiscal también compartió que la persona que denunció a Jonathan y Melanie por secuestro se encontraba lesionada: "Me informan que sí presentaba lesiones y me reportan que iba en muletas". Y sobre cuándo ocurrió el primer secuestro, Gustavo Rómulo apuntó a que ocurrió la semana pasada: "Todo fue en días recientes, en un periodo de entre el 19, 20, 21 de este mes".

Fuente: Tribuna