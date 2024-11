"Hubieran dejado a 'El Mayo' en Culiacán": Abogado asegura que él no le hacía daño a nadie

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En una entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, Marcos Barrón Burgueño, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Sinaloa, expresó que muchos de sus colegas habrían preferido que Ismael "El Mayo" Zambada no fuera detenido. Según Barrón Burgueño, Culiacán no era considerado un punto estratégico para el tráfico de drogas y anteriormente no se observaban camionetas con hombres armados ni se percibía el nivel de inseguridad que hoy afecta a la ciudad.

El abogado señaló que, hasta cierto punto, los habitantes de Culiacán consideraban normal la presencia de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de "El Mayo" en la ciudad, ya que esto garantizaba un cierto control de la seguridad. Y es que desde la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, el 25 de julio, la entidad ha estado sumida en una ola de violencia. El conflicto aumentó luego de que Zambada acusara, mediante una carta difundida por su abogado, que su arresto fue resultado de un acuerdo entre Los Chapitos y el gobierno de Estados Unidos.

Te podría interesar Joe Biden Esto es lo que le respondió Joe Biden a Sheinbaum sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada

Si nos hubieran dicho ‘mejor dejen en la sierra a este amigo (Ismael Zambada) y que no sucediera lo que está pasando’, créeme que diríamos que ahí lo hubieran dejado. Aquí (en Culiacán) no le hacía daño a nadie".

Los homicidios dolosos en el estado se dispararon un 129 por ciento tras el arresto. Entre mayo y julio, antes del arresto, se habían iniciado 127 carpetas de investigación por asesinatos. Sin embargo, en los tres meses siguientes, esta cifra aumentó a 291, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante noviembre, Sinaloa ha registrado también desapariciones y una crisis en las corporaciones de seguridad, con renuncias masivas de policías municipales, según la Organización Editorial Mexicana (OEM). Entre los incidentes más graves se encuentra el asesinato de Benjamín V, subdirector de la Policía Municipal, quien fue baleado en el fraccionamiento Montebello.

El 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la inseguridad proviene de la aprehensión. Durante una conferencia en Palacio Nacional, apenas dos semanas después de asumir el cargo como titular del Poder Ejecutivo, exigió a las autoridades estadounidenses esclarecer las circunstancias de la detención del capo. Sin embargo, la información que el extranjero ha compartido continúa siendo escasa.

Fuente: Tribuna Sonora