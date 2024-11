Salen nuevos secretos de los "nexos" de Markitos Toys con el narcotráfico y 'El Nini'

Culiacán, Sinaloa.- Nuevamente el nombre de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, más conocido como Markitos Toys, se encuentra en medio de la polémica por el más reciente video del canal de YouTube Ocean Leaks. En esta grabación se volvió a exponer los supuestos nexos que mantiene el influencer con el crimen organizado, a quien acusan de distribuir narcóticos, principalmente fentanilo, además de que se revelaron nuevos detalles en torno a su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', el exjefe de seguridad de Los Chapitos.

En esta nueva entrega se detalló que, presuntamente, el popular youtuber comenzó con el tráfico de sustancias ilícitas desde muy temprana edad, reforzando lo dicho por la reconocida periodista, Anabel Hernández. La comunicadora señaló que Marcos Eduardo tiene cercanía con algunos personajes del narcotráfico mexicano, principalmente con la facción del Cártel de Sinaloa que es liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Ante toda la ola de señalamientos en su contra, el creador de contenido decidió dar la cara y rechazó lo dicho en su contra. A través de su cuenta oficial de Instagram, Markitos Toys aseguró que su éxito se debe única y estrictamente al trabajo que realiza en internet, así como en los negocios legales que están en su poder, además expresó que este tipo de comentarios no afectan su estabilidad emocional y que su imagen como figura pública está intacta.

Para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido porque Markitos Toys ha hecho lana estos últimos años... Si les sorprende porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida, yo les voy a decir algo: pónganse a trabajar y lo van a poder hacer".

No me molesta ni me agüita que hagan videos hablando de mí. Al contrario, me da gusto que otras personas puedan monetizar y generar un billetito a costillas de mi nombre. Si les puedo quitar el hambre, me siento bien", sentenció el culichi.