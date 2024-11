FOTOS: Muere motociclista tras brutal accidente frente a la Voca 5 de Milpa Alta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un fatídico accidente se registró la mañana de este martes en la alcaldía Milpa Alta, donde un motociclista perdió la vida al ser atropellado por un vehículo particular. Estos hechos dejaron un fuerte operativo, así como movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México para atender al hombre, sin embargo, los paramédicos nada pudieron hacer ya que a su llegada ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la Ciudad de México, se trató de un accidente entre un vehículo particular y un motociclista que tuvo lugar en la colonia Xaltepec, en la alcaldía Milpa alta, esto sobre la Avenida Miguel Hidalgo y doctor Gastón, frente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 Benito Juárez del Instituto Politécnico Nacional. Fueron los propios testigos quienes llamaron a las autoridades.

El accidente se registró durante la noche del lunes pasado, cuando el motociclista conducía su vehículo a alta velocidad, lo mismo realizaba el conductor de un vehículo Chevrolet color rojo. Fue al momento de llegar al cruce de avenidas cuando se impactaron debido a que ninguno de los dos disminuyó su velocidad, por lo cual chocaron de frente. Todo ello fue visto por transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar, los cuales de inmediato llamaron a los servicios de emergencia.

Motociclista muerto en Milpa Alta, foto: especial

Al sitio se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México, los cuales verificaron la emergencia y al darse cuenta de la gravedad de los hechos solicitaron el apoyo médico. Al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil y los paramédicos auxiliaron al motociclista de entre 35 y 40 años, el cual estaba inconsciente sobre el pavimento lo revisaron, pero solamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los elementos de policía acordonaron y resguardaron la zona del accidente hasta la llegada de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales comenzaron con las indagatorias y diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, además procedieron con el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al anfiteatro correspondiente. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

