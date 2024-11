Surge FUERTE VIDEO de Melanie y Jonathan siendo interrogados durante su secuestro en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 28 de noviembre salió a la luz un video que confirma que Jonathan 'N' y Melanie 'N', ahora señalados por secuestro, sí fueron víctimas de un plagio antes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora girara una orden de aprehensión en su contra. En la grabación, ambos jóvenes confirman pertenecer a una banda de secuestradores que opera en Hermosillo y dan detalles al respecto.

El video comienza con la voz de un hombre preguntándole a Melanie sobre porqué razón conoce a Jonathan y esta revela que había trabajado en el rancho del papá del joven "atendiendo caballos", ya que ella es veterinaria. Por su parte, él confirma esta versión y señala que se conocen desde hace 1 año, además de que asegura que ella les ayudó a conseguir el arma que usaron para secuestrar a un hombre en días pasados.

El menor, de apenas 16 años, también dijo que Melanie fue "puntera" mientras tenían al secuestrado al interior de un conocido motel de la capital de Sonora. Por su parte, la veterinaria dijo llorando: "Había mucha gente armada en el rancho desde mucho antes, a mí me tenían amenazada, me hablaron para que fuera a seguirlos, no a cuidar, solo a seguirlos, yo no sabía que llevaban a alguien arriba, yo no sabía nada".

Melanie aseguró vivir en San Pedro y dijo que durante la noche del día del secuestro recibió varias llamadas de Jonathan y luego de un número de Sinaloa, cuya voz le dio indicaciones de "recoger a los plebes" en cierto lugar y ante su negativa de atender esta orden, fue amenazada: "Me dijeron que sabían dónde está mi familia, que iba a valer ver... todos, incluyéndome... no sabía qué hacer".

Jonathan y Melanie fueron interrogados durante su secuestro

La médico veterinario, de 28 años, señaló que al circular por una carretera, le salió "un encapuchado" que la obligó a dar la vuelta y luego llegaron más hombres que finalmente la secuestraron. En un segundo video, Melanie confesó estar relacionada en un secuestro y que todo comenzó: "Por una deuda". Mientras que en otra grabación, Jonathan confiesa que sí secuestro a un hombre por órdenes de un sujeto apodado 'El Toro', señalando que este es su primo y que "mueve droga para Estados Unidos".

El menor afirmó que fue 'El Toro' quien le brindó toda la información para lograr el secuestro, el cual planearon en tres meses con más involucrados, y señaló que estaban pidiendo 2 millones y medio de pesos para liberarlo, pero no consiguieron cobrar esta cantidad; también dijo que el hermano de Melanie los ayudó a conseguir los radios que usaban para comunicarse durante todo el tiempo. Finalmente, Jonathan confiesa que pese a que iban a cobrar la recompensa, el plan era asesinar al secuestrado.

