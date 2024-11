Chiapas exige captura de autores intelectuales del asesinato contra el padre Marcelo

Comparta este artículo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Este fin de semana, más de cinco mil personas participaron en una marcha con flores, semillas, velas e incienso para reclamar justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, un defensor de los derechos humanos en Chiapas. De acuerdo con denuncias de indígenas tsotsiles y tseltales del municipio de Pantelhó, se sospecha que algunos funcionarios locales habrían financiado el crimen.

Apuntaron a que algunos miembros del Consejo Municipal podrían tener lazos con el grupo Los Herrera, el cual consumó el homicidio. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, con sede en Chilpancingo y responsable de la asesoría jurídica en este caso, reportó que una persona ha sido detenida y otras dos están bajo investigación. No obstante, Romeo Pérez Pérez, hermano de la víctima, mostró dudas en torno al avance de las indagaciones.

Uno de los organizadores de la marcha, aseguró que el pueblo no está satisfecho con la aprehensión del autor material, puesto que "hay autores intelectuales, nos interesa que sean presentados y sean enjuiciados". El padre José Filiberto Velázquez Florencio dijo: "sabemos quiénes son pero no podemos revelar sus nombres". Sobre esta misma línea, mencionó que no están seguros de que la persona arrestada sea la verdadera responsable, ya que el perfil no coincide el sujeto que se ve en el video.

La violencia en Chiapas ha incrementado de la mano de asesinatos y patrullajes intimidatorios contra defensores de derechos humanos, periodistas y miembros del clero. Para atenuar la inseguridad, Miguel Ángel Montoya, vicario de Justicia y Paz de la diócesis, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que refuercen la seguridad en la zona.

Además de desempeñarse como sacerdote, Marcelo se dedicaba al activismo social. Se dijo que en varias ocasiones él acompañó las peregrinaciones a favor de los "movimientos que tienen que ver con la lucha de la madre tierra y la defensa del territorio, los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios". Debido a su repercusión en la zona en la que habitaba, era blanco de amenazas de muerte. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le asignó medidas de protección.

Fuente: Tribuna Sonora