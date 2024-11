Código Rojo en Ciudad Obregón: Balean la base de la Cruz Roja; habría una herida

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado viernes 29 de noviembre, se vivió una intensa movilización por parte de las autoridades en Ciudad Obregón, sitio en el que se reportaron, por lo menos, tres ataques armados. Uno de los que mayor impacto habría causado a los locatarios fue el suscitado en la Base de la Cruz Roja ubicada en la colonia Centro, donde una paramédico habría resultado herida.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la mencionada zona de Sonora, más específicamente en la calle Chihuahua, entre la 6 de abril y Jesús García, lugar al que, de manera extraoficial, se sabe que llegaron personas armadas quienes abrieron fuego en contra de la fachada de dicho centro de salud. Reportan que en el sitio una paramédico habría resultado herida con arma de fuego, aunque se desconoce con precisión su estado.

Según reportan, hasta el lugar llegaron elementos de los tres niveles de Gobierno para comenzar con las indagatorias. Asimismo, en cuestión de minutos, el Centro de Salud se encontraba acordonado y según informes en el sitio se encontraron varios casquillos percutidos de arma larga, así como también se informó que la fachada del lugar habría quedado dañada. Cabe señalar que si bien, se realizaron maniobras con el sistema del C5i no se pudieron registrar personas detenidas.

Es necesario indicar que hasta ahora, las redes sociales de la Fiscalía General del Estado de Sonora no se han pronunciado al respecto, por lo que no se cuenta con información sobre el caso y también se ignora el estado de salud de la paramédica y si es que ella fue la única víctima de la agresión armada. Otros detalles del caso que aún no son públicos son el móvil del crimen, el número e identidad de los tiradores, entre otras cosas.

Reportan agresión armada en Base de la Cruz Roja

Créditos: Internet

¿Qué hacer en caso de balacera?

Si bien, eventos como balaceras no deberían ocurrir en el país, la realidad es que lo mejor es estar siempre preparado, debido a ello, las autoridades de Protección Civil del estado de Hidalgo emitieron un manual para apoyar a las personas, en caso de que, por alguna razón del destino, terminen a atrapados en un hecho tan violento como los que suelen sacudir a la ciudadanía en la República Mexicana. En caso de escuchar disparos debes:

Tírate al suelo

Evita arrodillarte, debes agacharte por completo

Suelta cualquier cosa que sostengas

Espera hasta que el tirador sea sometido por las autoridades

Márchate

