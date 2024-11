FUERTES IMÁGENES: Conductor atropella a hombre en carril central de Viaducto y huye

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 4 de noviembre se activó el Código Rojo en inmediaciones de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: el conductor de un vehículo atropelló a una persona del sexo masculino, quien perdió la vida debido al fuerte impacto. No obstante, el presunto responsable no se detuvo a socorrer a la víctima y continuó su camino.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, lunes 4 de noviembre del 2024, alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en los carriles centrales de Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la vialidad Marcos Carrillo, dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se detalló que una persona, aparentemente en situación de calle, intentó cruzar viaducto.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atropellan a hombre sobre Viaducto. Foto: Facebook

No obstante, el conductor de un vehículo particular no logró detenerse y lo golpeó, causando daños tanto en el automotor, como en la persona, quien quedó tirada en la vía pública. El conductor, no obstante, no se quedó en la escena y siguió su camino. Testigos que iban pasando por la zona y vieron a la persona tirada fueron quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Rápidamente llegaron a la escena oficiales de la Subdirección de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SS-CDMX), quienes pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para revisar a la víctima, no obstante, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo son una manta azul.

La zona del accidente quedó acordonada para ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el cual se encargara de realizar las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad del presunto responsable, no obstante, las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna