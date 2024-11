Fatal accidente en Viaducto Miguel Alemán: Hombre adulto muere tras ser atropellado

Comparta este artículo

Tlalpan, Ciudad de México.- La noche del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tuvieron que desplegar un impresionante operativo en inmediaciones del Viaducto Miguel Alemán luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: el conductor de un automóvil, hasta ahora no identificado, atropelló a una persona, quien perdió la vida de forma casi instantánea.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 4 de noviembre del 2024, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en los carriles centras de Viaducto Miguel Alemán, pasandol el puente de Marco Carrillo, antes de llegar a la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se detallo que el ahora fallecido, una persona en presunta situación de calle, quien además estaría bajo los efectos de alguna sustancia, pretendió cruzar el Viaducto Miguel Alemán; no obstante, debido a abundante flujo, este fue embestido por un vehículo particular, el cual no se detuvo para socorrerlo. Testigos que vieron cómo esta persona se golpeó con el asfalto fueron quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

No hay detenidos tras este accidente

De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector de la Ciudad de México, a lo que se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron el deceso de la víctima. El cadáver quedó cubierto con una manta azul.

Los oficiales recortaron la circulación en la zona para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo del ahora fallecido. Este fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de Ley. La Fiscalía de la capital mexicana ya abrió una nueva carpeta de investigación por este accidente, y busca al presunto responsable, así como la identidad de la víctima.

