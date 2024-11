Adolescentes sufren ataque sexual por empleado de Six Flags durante Festival del Terror

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como cada año, Six Flags organiza una dinámica referente a Halloween. Cuenta con diversas atracciones, como 'zonas de espanto' en las cuales se ocultan figuras tenebrosas para asustar a los asistentes, además, hay juegos mecánicos apegados a esta temática y son exclusivas. Lo que promete ser una tarde de diversión, para unas adolescentes se convirtió en todo lo contrario.

El periodista Carlos Jiménez, especialista en temas de seguridad de la Ciudad de México, compartió el caso de dos jóvenes que acudieron al parque de atracciones hace unos días. Cuando paseaban por las instalaciones, fueron agredidas de manera sexual, por lo que interpusieron una queja ante la empresa. Al respecto, Six Flags emitió un comunicado en el que confirmó que está al tanto de la situación.

Por otra parte, aseguró que estaba en completa disposición para trabajar en conjunto con las autoridades y facilitar información para que se haga justicia. Según relató Jiménez, una persona, disfrazada de monstruo, que fue contratada por la compañía para formar parte del show con motivo de Halloween, fue el culpable del asalto sexual. Después de atacar a las muchachas de 15 y 16 años huyó y se escabulló entre el resto.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado información al respecto ni confirmado los hechos. Sin embargo, el tema ha escalado en redes sociales, donde incluso se volvió tendencia, dado que muchos internautas están compartiendo el caso, molestos por la laxitud de Six Flags en torno a los procesos de contratación. Lamentaron que la compañía sea estricta para restringirle el acceso a parejas del mismo género, pero sea permisivo en cuestiones más importantes. "Contratas a acosadores pero no permites a parejas LGBT?", se puede leer en comentarios.

Al parecer, no sería la primera vez que ocurre. Una de las usuarias mencionó que un caso similar le sucedió a ella, no obstante, no tuvo una respuesta adecuada por parte de los superiores del lugar. "El año pasado me pasó, levanté la queja en el parque e incluso hablé con la supervisora de los tipejos y no hicieron nada :)". Por otra parte, algunos reprochan que pese a lo costosos que son los boletos de acceso, no puedan garantizar la seguridad de su público: "Aparte de caro ,inseguro…".

