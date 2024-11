Exlíder del Cártel del Golfo ya no está bajo supervisión del sistema penitenciario de EU

Comparta este artículo

Washington, D.C.- Recientemente se informó que Mario Cárdenas Guillén, conocido exlíder del Cártel del Golfo, ya no se encuentra bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, según los registros de dicha institución. Esta situación, registrada desde el 11 de octubre de este año, generó incertidumbre y preguntas sobre su paradero. La ficha de Cárdenas Guillén, de 66 años y también conocido como 'El M1' o 'El Metro', marca "Not in BOP Custody," lo que indica que ya no está bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias federales.

Cárdenas Guillén fue extraditado a EU en octubre de 2022 y sentenciado a principios de 2024 a 14 años y cinco meses de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, con la intención de que fuera introducida a territorio estadounidense. Los cargos estaban relacionados con sus operaciones desde el año 2000, cuando lideraba una red de tráfico de narcóticos que alcanzaba varias regiones de México y Estados Unidos. En México, el exlíder criminal había sido capturado en 2012 por la Secretaría de Marina en Altamira, Tamaulipas, y sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada antes de ser extraditado a EU.

La noticia de la liberación de Mario Cárdenas llega pocos meses después de la salida de prisión de su hermano, Osiel Cárdenas Guillén, el pasado 30 de agosto. Osiel, de 57 años, es recordado como uno de los fundadores de Los Zetas, quienes originalmente fueron el brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse y enfrentar a la organización. Osiel cumplió una condena de 17 años en la prisión de alta seguridad Terre Haute antes de ser liberado.

Ambos hermanos jugaron un papel crucial en el liderazgo del Cártel del Golfo, uno de los grupos criminales más poderosos de México en la década de 2000. Las acciones de la organización en esa época incluyen el control del tráfico de drogas, así como otros delitos violentos en Tamaulipas, donde aún se reportan operaciones activas de esta estructura criminal en ciudades como Matamoros y Reynosa.

Actualmente, el Cártel del Golfo mantiene presencia en los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, aunque con menor influencia que en años anteriores. La desaparición de Mario Cárdenas Guillén del sistema de supervisión penitenciario en el país vecino ha reavivado las preocupaciones sobre el control y la seguridad en el noreste de México, donde las autoridades monitorean de cerca las actividades del cártel y los posibles movimientos de sus líderes.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido declaraciones sobre el motivo por el cual Mario Cárdenas ya no se encuentra bajo su custodia, mientras que en México, las agencias de seguridad continúan vigilando de cerca los posibles movimientos del cártel y la reorganización de sus estructuras en territorio nacional.

Fuente: Tribuna