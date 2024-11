Dos hombres pierden la vida en SLRC; fueron atacados mientras platicaban en la calle

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Hace varias semanas, te informamos en TRIBUNA que San Luis Río Colorado se había convertido en el municipio más peligroso de Sonora, debido a que, con frecuencia, se denuncian conflictos armados y algunas agresiones, tal y como la que se registró durante la jornada del pasado jueves 7 de noviembre, en la que dos personas del género masculino perdieron la vida durante una lluvia de balas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Topahue, de la mencionada cabecera municipal, más específicamente en la avenida Argentina y calle San Felipe, frente a una tienda de conveniencia. De hecho, los primeros en percatarse de lo que estaba ocurriendo fueron las personas que se encontraban dentro del establecimiento, cuando se percataron de los sonidos de detonación de arma de fuego a poca distancia.

Como era de esperarse, varios de los presentes decidieron ocultarse; mientras tanto, la policía llegó por sí misma hasta el lugar de los hechos; fue entonces que se encontraron con dos personas heridas de bala, cerca de una camioneta pick up Dodge Dakota color café. Por su parte, un equipo de paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios a las víctimas, pero no lograron hacer mucho por ellos, puesto ya no contaban con signos vitales.

Como se mencionó anteriormente, solo una de las víctimas logró ser identificada por las autoridades y se trata de Juan Antonio, de 36 años, mientras que la otra persona aún se mantiene clasificada como desconocida. Aunque por el momento se desconoce el móvil del crimen, se estima que los gatilleros siguieron a las víctimas y luego arremetieron en su contra, lo que derivó en la muerte de ambos individuos.

Reportan la muerte de dos personas en SLRC

Créditos: Internet

Por su parte, la Policía Ministerial se dispuso a realizar las investigaciones pertinentes y se entrevistaron con algunos vecinos; sin embargo, la mayoría indicó que no lograron ver quién o quiénes realizaron el ataque. En tanto, se organizó un fuerte operativo para dar con los responsables; pero hasta el momento todo parece indicar que el crimen permanece impune, por lo que será necesario esperar al progreso de las investigaciones.

Fuentes: Tribuna