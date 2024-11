Identifican a empleado de Six Flags que abusó de dos menores en el Festival del Terror

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los mayores atractivos de Six Flags, según algunos usuarios, es el Festival del Terror, porque es cuando el parque de diversiones cuenta con una gran variedad de actores disfrazados de zombis, monstruos y hasta asesinos seriales dignos de películas como Viernes 13, motivo por el que la temporada de Halloween y Día de Muertos este sitio cuenta con una gran cantidad de visitantes.

Sin embargo, lo que debería ser divertido terminó por convertirse en una verdadera experiencia de terror para dos menores, de 15 y 16 años respectivamente, quienes acudieron al parque el pasado 1 de noviembre (Día de Muertos). De acuerdo con datos brindados por el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, el sujeto se habría aprovechado de que traía una máscara puesta (y de que mucha gente estaba disfrazada) para cometer su fechoría.

Identifican a sujeto acusado de abusar de dos menores en Six Flags

Derivado de esta situación, las víctimas fueron acompañadas por sus progenitores hasta la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para imponer su denuncia, por su parte, el parque de diversiones emitió un comunicado en el que revelaron que son conscientes de lo ocurrido y aseguraron que se encuentran colaborando junto con las autoridades para poder resolver este caso de manera satisfactoria.

No fue sino hasta unos días después que trascendió la noticia de que el individuo ya había sido identificado y aunque la Fiscalía no brindó datos sobre el nombre del supuesto agresor, se sabe que es una joven adulto de entre 20 a 25 años. Las autoridades pertinentes indicaron que ya cuentan con el rostro y datos del agresor, pero optaron por no revelarlo al público general para que las indagatorias puedan continuar de manera natural y sin contratiempos.

Según datos extraoficiales, brindados precisamente por el propio Carlos Jiménez, el parque de diversiones optó por romper todo tipo de relación con el supuesto agresor, pero este último dato aún no ha podido ser confirmado por Six Flags. El caso aún continúa bajo investigación, por lo que será necesario esperar a que continúen las indagatorias pertinentes y se resuelva el caso de forma adecuada.

