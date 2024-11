Nuevo alcalde de Zacatecas posa con armas largas; inician sospechas de nexos con CJNG

Comparta este artículo

Fresnillo, Zacatecas.- El Congreso de Zacatecas nombró a Israel Ramírez Iñiguez como alcalde suplente, luego de que el anterior fuera removido por supuestos nexos con el crimen organizado. No obstante, el perfil de Ramírez Iñiguez también ha causado alarma, dado que en redes sociales publica fotografías en las que se le ve portando armas largas y equipo táctico similar al utilizado por células delincuenciales.

A su vez, en línea circulan imágenes del nuevo suplente usando un chaleco antibalas con el logotipo del “Punisher”, un símbolo que algunos integrantes del CJNG emplean en la región zacatecana. A su vez llamó la atención que, en repetidas ocasiones, ha mostrado gusto por los narcocorridos, especialmente por el tema El Juanca de Legado CLR y Los de la Nueva Era, que describe la vida de un capo del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. "Me presento soy aquel que desde morro no creían en él. Hoy en día me ven al tiro defendiendo al CJNG", dice la letra.

Estas características levantan sospechas dado que en el caso del alcalde que tomó posesión el 15 de septiembre (y luego fue destituido el 31 de octubre), se confirmó que estaba inmiscuido en situaciones ilegales, a través de la filtración de llamadas telefónicas que sostenía el político Mauro Yuriel Járegui Muñoz con Gerardo González Ramírez, alias ‘El Gera’, quien es identificado como líder regional del CJNG.

En los audios se escucha que ambos presionan a un elemento de seguridad para que acceda a colaborar con ellos. Para obligarlo a aceptar, le advirtieron que tenían secuestrados a su padre e hijo. "Vente para acá (inaudible) te doy mi palabra de que todo va a estar bien”, promete Jáuregui. Sin embargo, el oficial se resiste y hace hincapié en que sus familiares no deberían estar involucrados en las negociaciones. "No es que así tampoco se hacen las cosas, mijo. Ellos no tienen la culpa y tú lo sabes, tú sabes Mauro que ellos no tienen nada que ver”, respondió.

Esta prueba fue suficiente para que la Fiscalía de Zacatecas solicitara la destitución de Mauro para así poder actual legalmente contra él. Según informaron en un comunicado, se abrió una carpeta de investigación, la cual se mantiene en espera de que sea integrada y próxima a judicializar. La detención no se ha completado, dado que se desconoce su paradero.

