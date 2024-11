Melanie es dada de alta del hospital; da primeras declaraciones tras la agresión de su novio

Altamira, Tamaulipas.- El pasado 2 de noviembre, todo México se indignó luego de que salieron las imágenes en las que Christian de Jesús Rojas Martínez golpeó de manera directa a su novia, una joven identificada como Melanie, cuando se encontraba en una fiesta de Halloween, en Altamira, Tamaulipas. Las imágenes del sujeto agrediendo a la víctima, mientras la amiga de ésta intentaba defenderla al aplicarle una llave al acusado, se viralizaron rápidamente.

Mientras Christian de Jesús se mantiene como prófugo de la justicia, Melanie tuvo que ser hospitalizada debido a las lesiones que sufrió. Según los informes, la agraviada tenía graves heridas en un ojo, así como también presentaba fracturas en la nariz y el pómulo. Para recuperarse, la joven tuvo que someterse a una cirugía y no fue sino hasta una semana del ataque que pudo dar sus primeras declaraciones.

Melanie da sus primeras agresiones tras sufrir agresión en Tamaulipas

Créditos: Interent

Según reportes, la tía de Melanie, Anice Guzmán, grabó un audio de la joven en el que menciona que aún no se encuentra del todo bien, pero aún así hace mención de que es consciente de que su caso se volvió viral y de que cuenta con el apoyo de una gran cantidad de personas, por lo que se siente muy agradecida. También hizo mención de que ha leído los mensajes de apoyo de los mexicanos que están indignados por su caso.

“No estoy bien, estoy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes y que me escribe, estoy muy agradecida”, declaró la joven.