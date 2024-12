Alerta por fuego cerca del Metro; graban humo por el Canal de San Juan de la Línea A

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales, ciudadanos alertaron a las autoridades de lo que parecía ser un incendio en inmediaciones de la estación Canal de San Juan, correspondiente a la Línea A. A través de videos e imágenes, automovilistas lograron captar la densa columna de humo gris que se alzó sobre las vías, lo que llevó al personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) a responder al incidente.

Cerca de las 13:00 horas de este domingo 1 de diciembre, causaron alarma las llamas. Cabe destacar que, tras investigar, se detectó que el fuego no provenía directamente de las instalaciones de la 'limosina naranja'. Provenían de una columna junto a un puente peatonal, a pocos metros de las vías por donde circulan los trenes que conectan Pantitlán con La Paz. De cualquier manera, la gente se preocupó debido a que el percance se hallaba muy próxima a una pared que delimita los carriles vehiculares de la zona ferroviaria.

El STC atendió el caso y, a través de un comunicado posteado en su perfil oficial de X, antes Twitter, confirmó que el incendio tuvo lugar cerca de la estación Canal de San Juan, no obstante, ello no afectó la operación del servicio. Según se lee, el fuego fue ocasionado por la quema de basura en el exterior de las instalaciones. El personal del Metro solicitó el apoyo de Protección Civil y Bomberos de la CDMX, quienes se encargaron de sofocarlo.

Este no fue el único incidente. Hace unas horas, en la Línea 8, los pasajeros reportaron que un tren en funcionamiento empezó a desprender humo, esto en la estación 'La Viga'. Para garantizar su seguridad, los Policías evacuaron a las personas para proceder con la revisión del tren. Hasta el corte de esta nota, el STC no ha emitido un pronunciamiento sobre las causas de este siniestro.

Por otra parte, apuntó que se reestableció la circulación. Incluso envió más elementos de seguridad para reforzar la vigilancia, aunque no fue por este suceso en concreto, sino por una denuncia de un grupo de pasajeros que, mientras se trasladaban, inhalaban solventes. "Que fue lo que pasó, no sabes?" preguntó un internauta. "No han dicho nada, sólo salió humo del tren Y sigue parado en la estación la Viga", respondió un segundo. Cabe destacar que, constantemente, los pasajeros escriben quejas sobre el funcionamiento ineficiente del metro.

