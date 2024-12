Libia García condena ataque en Apaseo el Grande, Guanajuato; donde hubo 8 muertos

Comparta este artículo

Apaseo el Grande, Guanajuato. - Un ataque armado ocurrido la noche del sábado 30 de noviembre en el entronque conocido como El Trébol, en Apaseo el Grande, Guanajuato, dejó un saldo de ocho personas muertas, entre ellas dos miembros del Cuerpo de Bomberos y un paramédico. Las víctimas fueron identificadas como Ulises Ramírez Vázquez, Alejandro Ortega y Ricardo Eduardo López Ortega, respectivamente. Además, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El ataque ocurrió minutos después de las 10 de la noche, cuando hombres armados llegaron a los puestos de cajetas y comida ubicados a la orilla de la carretera y abrieron fuego contra comerciantes y comensales. Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que las ocho víctimas ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades locales, en coordinación con el Ejército Mexicano, acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes. A pesar del despliegue de un fuerte operativo de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno, hasta el momento no se ha logrado la detención de los responsables del ataque.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el ataque a través de sus redes sociales y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Además, reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia.

Hemos estado trabajando desde anoche ante lo ocurrido en Apaseo el Grande. Un hecho así nos duele y nos compromete a seguir trabajando por la paz de Guanajuato. En esta tarea, las autoridades estamos coordinadas y sin descanso”, publicó en sus redes sociales.

Asimismo, García Muñoz Ledo aseguró que no se conformará con una simple condena pública. “Una condena pública no es suficiente cuando lo que queremos es justicia y que estos hechos no se repitan. Por ello, daremos con los responsables de este lamentable hecho y seguiremos de frente en la implementación de la nueva estrategia. Refrendamos todo el respaldo al municipio y a las familias de las víctimas”, concluyó.

Las autoridades municipales, estatales y federales trabajan en conjunto para esclarecer los hechos. La Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano mantienen la vigilancia en la zona mientras continúa el levantamiento de pruebas.

Este ataque subraya la violencia que afecta a distintas regiones de Guanajuato, a pesar de los esfuerzos para reforzar la seguridad. La gobernadora afirmó que la estrategia de seguridad en el estado continuará fortaleciéndose para proteger a los ciudadanos y evitar que actos similares se repitan en el futuro.

Fuente: Tribuna